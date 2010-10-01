Происшествия
RT на русскомПолицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
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Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
Полиция работает на всех въездах в Москву
Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия вчера в 08:22
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
В Нидерландах начали поджигать вышки связи 5G
В Нидерландах в результате поджогов были повреждены вышки сетей 5G, сообщает 11 апреля газета De Telegraaf.
ИА Красная Весна вчера в 11:59
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Армия и оружие
Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России
В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU 08:49
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Общество
Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля
Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
Общество
Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина
После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания.
Что происходит 14:14
Общество
Глава МВД Турции подал в отставку после неудачи с комендантским часом
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в воскресенье, что подает в отставку после введения 48-часового комендантского часа.
ТАСС 14:51
Авто
Volkswagen Polo стал самым популярным авто Москвы и Санкт-Петербурга
Седан Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга по итогам марта.
Автоновости дня вчера в 03:37
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим всегда приходится на Великий Пост.
Московский Комсомолец 10 апреля в 11:40
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Политика
МИД РФ обеспокоен попытками США переложить ответственность за пандемию
«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — говорится в сообщении.
Известия 14:15
Армия и оружие
Минобороны строит новый современный медцентр в Подольске. ФАН-ТВ
Многофункциональный медицинский центр на 200 койко-мест появится в Подольске уже 30 апреля.
ФАН 10:32
Общество
В Курской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с диагнозом коронавирус скончалась в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 05:44
Общество
Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса
Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания.
Kursk.com 14:15
Политика
Макрон: Границы Евросоюза могут остаться закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможно Франция или даже весь ЕС оставят границы закрытыми до сентября 2020 года.
Новостной фронт вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Пугачеву восхитили праздничные наряды дочери и внучки
Примадонна соскучилась по своим родным в изоляции. Певица поздравила семью с праздником, восхитившись яркими нарядами Орбакайте и внучки.
ФАН 06:35
Происшествия
В Липецке в ДТП погиб мотоциклист
В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54