Sputnik В США сотрудники полиции совершили несколько выстрелов в продюсера Sputnik Николь Руссел. Как сообщает РИА "Новости", ее обстреляли резиновыми пулями, несмотря на то, что она предъявила пресс-карту. Продюсер освещала протест возле Белого дома.

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Армия и оружие В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive. 5

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