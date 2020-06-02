Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПолицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

Sputnik В США сотрудники полиции совершили несколько выстрелов в продюсера Sputnik Николь Руссел. Как сообщает РИА "Новости", ее обстреляли резиновыми пулями, несмотря на то, что она предъявила пресс-карту. Продюсер освещала протест возле Белого дома.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

Посольство РФ осудило применение силы против журналистов, освещающих протесты в США

ТАСС13:51

Число жертв беспорядков растет, достается и журналистам: что происходит в США

Вести.Ru14:33

В США под резиновые пули попала продюсер Sputnik

Московский Комсомолец09:20

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

RT на русском09:22

«Полицейские избивали наших сотрудников». Глава Sputnik США рассказал о нападении на журналистов у Белого дома

Телеканал 360°10:18

В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

РИА Новости09:17

Власти Австралии начали расследование по факту нападения полицейских США на съемочную группу канала 7NEWS Australia

Эхо Москвы07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Политика

Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию

Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
3
Кино

Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране

ИА InterMedia вчера в 05:29
24
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Культура

Музей космонавтики стал обладателем Гран-при фестиваля «Интермузей»

Обладателем Гран-при «Интермузея» стал московский Музей космонавтики.
Inc-news.ru 31 мая в 16:51
Наука

Физики знают, как создать вещество из света

ВладТайм вчера в 15:44
5
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,3K
Происшествия

На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи

Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
7
Здоровье

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
43
Общество

Росстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики

В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер.
BFM.ru 14:50
46
Космос

Астронавты перешли с Crew Dragon на борт МКС

Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции.
Мойка78 31 мая в 14:33
2,1K
Политика

Токаев опроверг двоевластие в Казахстане

В Казахстане есть «преемственность» власти, но «никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам» Назарбаев, «призывая объединиться вокруг действующего президента», сказал Токаев.
Взгляд.ру 18:29
Армия и оружие

На Сахалине и Курилах начались летние стрельбы

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курилах начался летний период обучения.
Сахалин.Инфо 18:31
Армия и оружие

В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Lenta.ru 17:15
5
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
577
Происшествия

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Общество

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег.
РБК 11:39
17
Происшествия

В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
3
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:25
1K
Происшествия

Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид

Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
369
Общество

В Подмосковье с 3 июня откроются салоны красоты и сауны

Ведомости вчера в 15:45
132
Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
469
Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
282
Гаджеты

HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года

Компания HP представила свой главный игровой ноутбук 2020 года — Omen с 15-дюймовым экраном на процессорах AMD и Intel.
Ferra 08:01
Космос

В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
34
Киберспорт

Valve упростила повышение уровня Battle Pass 2020

Valve объявила о повышении ряда наград за различные действия в Боевом пропуске 2020 для упрощения повышения уровня.
Dota2.ru вчера в 23:32
Общество

Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало

Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Шоу-бизнес

Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
43
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
267
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала подросшую дочь

В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru 02:33
5
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное