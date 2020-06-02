Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПолицейские в США обстреляли продюсера Sputnik

Sputnik В США сотрудники полиции совершили несколько выстрелов в продюсера Sputnik Николь Руссел. Как сообщает РИА "Новости", ее обстреляли резиновыми пулями, несмотря на то, что она предъявила пресс-карту. Продюсер освещала протест возле Белого дома.
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Посольство РФ осудило применение силы против журналистов, освещающих протесты в США

ТАСС13:51

Семь пуль в журналиста - цена свободы прессы в США

Вести.Ru12:56

Власти Австралии начали расследование по факту нападения полицейских США на съемочную группу канала 7NEWS Australia

Эхо Москвы07:38

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

RT на русском09:22

В США под резиновые пули попала продюсер Sputnik

Московский Комсомолец09:20

В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

РИА Новости09:17

«Полицейские избивали наших сотрудников». Глава Sputnik США рассказал о нападении на журналистов у Белого дома

Телеканал 360°10:18
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Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК 18:53
1
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Политика

Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.
Lenta.ru 18:00
3
Происшествия

В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках

На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru 12:07
115
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
17
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,2K
Политика

В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию

Ранее организаторы кампании «Нет» направили в ЦИК письмо с требованием предоставить им время и медийные площадки для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
News.ru 15:06
15
Общество

Почти 13 млн заявлений поступило на единовременную выплату на детей

Родители 18 млн детей к 9 часам утра (мск) 2 июня уже подали почти 13 млн заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Российская газета 07:09
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Технологии

Предприятие Роскосмоса начнет выпускать лифты

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) прошел все проверочные процедуры и получил сертификат на производство лифтов.
Московский Комсомолец 19:09
Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
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Экономика

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов.
Вести.Ru 16:15
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер H5

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 01:02
8
Общество

В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:06
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Политика

На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru 02:27
7
Общество

Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян

Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
557
Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов»

«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ИА Красная Весна 16:03
9
Экономика

Опрос в Мексике выявил огромные цифры по потерям рабочих мест

Наиболее пострадавшей от пандемии в Мексике оказалась сфера неформальной занятости — в апреле этот сектор лишился 10,3 миллиона рабочих мест.
ИА Красная Весна 18:30
Общество

Работникам старше 65 лет продлили больничные до 11 июня

Россияне в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, смогут получить электронные больничные, которые будут действовать с 1 до 11 июня включительно.
Pravda.Ru вчера в 13:14
200
Происшествия

Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле

РИА Новости 16:59
6
Космос

Стало известно, что Маск «подсмотрел у русских»

Маск считает такую концепцию целесообразной и по другой причине, указывает издание.
News.ru 18:41
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru 01:43
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Здоровье

На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:50
Общество

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Армия и оружие

Sohu: американский эсминец попытался войти в Керченский пролив

Вечерний курьер вчера в 01:51
26
Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
2
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
5
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
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