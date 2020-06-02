Sputnik В США сотрудники полиции совершили несколько выстрелов в продюсера Sputnik Николь Руссел. Как сообщает РИА "Новости", ее обстреляли резиновыми пулями, несмотря на то, что она предъявила пресс-карту. Продюсер освещала протест возле Белого дома.

Политика Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными. 3

Происшествия В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке. 115

Шоу-бизнес Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева. 17

Общество Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,2K

Политика В ЦИК объяснили невозможность агитации против поправок в Конституцию Ранее организаторы кампании «Нет» направили в ЦИК письмо с требованием предоставить им время и медийные площадки для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию. 15

Общество Почти 13 млн заявлений поступило на единовременную выплату на детей Родители 18 млн детей к 9 часам утра (мск) 2 июня уже подали почти 13 млн заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. 6

Технологии Предприятие Роскосмоса начнет выпускать лифты Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной ракетно-космической корпорации, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) прошел все проверочные процедуры и получил сертификат на производство лифтов.

Общество В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона. 132

Экономика Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18% Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).

Происшествия По Парижу прокатилась волна беспорядков По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов. 39

Общество В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 181

Общество Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 82

Шоу-бизнес Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов» «Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина. 9

Экономика Опрос в Мексике выявил огромные цифры по потерям рабочих мест Наиболее пострадавшей от пандемии в Мексике оказалась сфера неформальной занятости — в апреле этот сектор лишился 10,3 миллиона рабочих мест.

Общество Работникам старше 65 лет продлили больничные до 11 июня Россияне в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие санитарный режим, смогут получить электронные больничные, которые будут действовать с 1 до 11 июня включительно. 200

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер. 143

Здоровье На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».