Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПолицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»

Полицейские остановили и обыскали автобус с фанатами челябинского "Трактора", которые следовали на матч КХЛ с "Металлургом". Ранее между руководством "Трактора" и фанатами клуба возник конфликт.
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«Трактор» ответил на обвинение в организации задержания автобуса с фанатами

74.ru06:05

Фанатов челябинского «Трактора» по пути на матч в Магнитогорске задержала полиция

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Фанат «Трактора» — о задержании автобуса полицией: «Клуб вставляет нам палки в колеса»

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Фанаты-провокаторы хотели сорвать хоккейный матч в Магнитогорске

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У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости

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Нурмагомедов станет почетным гостем поединка Джошуа и Руиса

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Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Эрика Герцег расплакалась, комментируя интрижку с Меладзе

31-летняя украинская певица, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег расплакалась, комментируя слухи о возможной интрижке с продюсером Константином Меладзе.
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В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
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