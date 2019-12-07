Полицейские остановили и обыскали автобус с фанатами челябинского "Трактора", которые следовали на матч КХЛ с "Металлургом". Ранее между руководством "Трактора" и фанатами клуба возник конфликт.

Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»

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