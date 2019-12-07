Происшествия
РИА НовостиПолицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»
Полицейские остановили и обыскали автобус с фанатами челябинского "Трактора", которые следовали на матч КХЛ с "Металлургом". Ранее между руководством "Трактора" и фанатами клуба возник конфликт.
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Фанатов челябинского «Трактора» по пути на матч в Магнитогорске задержала полиция
Европейско-Азиатские новости05:17
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Шоу-бизнес
Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Общество
Макс Покровский высказался о деградации российской нации
Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
Футбол
Агент рассказал, как Дзюба мог спасти Кокорина от тюрьмы
Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов, который начинал работать в этом бизнесе еще в советское время, объяснил АБН, как капитан сборной России по футболу Артем Дзюба мог спасти своего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина от тюрьмы.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Общество
Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного
Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
Происшествия
У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости
Единоборства
Нурмагомедов станет почетным гостем поединка Джошуа и Руиса
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел в два раза
Политика
Венецианская комиссия призвала Украину пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует обязать средства массовой информации публиковать материалы одновременно на языке национальных меньшинств и государственном.
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone 9 вместо iPhone SE 2
Смартфон будет называться iPhone 9. Он получит 4,7-дюймовый дисплей, процессор A13, Touch ID и 3 Гб оперативной памяти.
Политика
В Совфеде оценили предложение «Нафтогаза» по газовому спору
По мнению Джабарова, засчитывать новые поставки в счёт долга, который Стокгольм присудил в пользу Украины, было бы «неправильно», и соответствующее предложение может быть отвергнуто.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег расплакалась, комментируя интрижку с Меладзе
31-летняя украинская певица, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег расплакалась, комментируя слухи о возможной интрижке с продюсером Константином Меладзе.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Происшествия
Водитель сбил женщину с детьми на переходе в Зеленограде
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поддержала маму на премьере
Сама Алла Борисовна пришла на премьеру фильма о себе и находилась в прекрасном расположении духа. Ее поддержала дочь Кристина Орбакайте.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Финансы
Курсы доллара и евро на 6 декабря
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря, составляет 63,8135 рубля.
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.