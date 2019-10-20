Сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну. Об этом сообщает радио BioBioChile со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Полицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили

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