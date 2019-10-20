Происшествия

RT на русскомRT на русскомПолицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили

Сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну. Об этом сообщает радио BioBioChile со ссылкой на генпрокуратуру страны.
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Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили

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В ходе операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») американские войска намерены продемонстрировать быструю переброску сил НАТО из центральной часть Европы в восточную.
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После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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