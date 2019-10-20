Происшествия
RT на русскомПолицейские задержали почти 1500 человек в ходе протестов в Чили
Сотрудники правоохранительных органов Чили задержали 1462 человека в ходе протестов, охвативших всю страну. Об этом сообщает радио BioBioChile со ссылкой на генпрокуратуру страны.
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Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Политика
Бойцы ЧВК Вагнера возглавят военных из Нигерии
Аналитики считают, что Нигерия крайне заинтересована в получении наёмников, так как собственная армия не в состоянии защитить страну.
Экономика
Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Происшествия
На плотине ГЭС официально снизили скорость
С понедельника, 21 октября, на иркутской плотине ГЭС начнет действовать новое скоростное ограничение.
Здоровье
Артем Крецу: аналоговые продукты не препятствуют развитию молочного рынка
Аналоговые растительные продукты не отжимают и малой доли рынка у молочной отрасли, они скорее знакомят потребителя с иными продуктами.
Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
Политика
Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля
Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.
Армия и оружие
НАТО готовит войну в центре Европы - СМИ
В ходе операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость») американские войска намерены продемонстрировать быструю переброску сил НАТО из центральной часть Европы в восточную.
Политика
Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров
Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Армия и оружие
Турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн
Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Единоборства
Гвоздик покинул больницу после боя с Бетербиевым
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
Шоу-бизнес
Стали известны имена всех участниц шоу «План Б»
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел второй выпуск романтического реалити-шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг для друга любовь.
Футбол
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Космос
Зонд InSight возобновил «буровые работы» на Марсе
Свою работу InSight начал в феврале этого года, когда немецкие и американские ученые завершили установку сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Составлен список чиновников ельцинской эпохи, покинувших Россию
Журналисты составили список бывших российских чиновников, занимавших в 1990-х годах государственные должности, которые ныне покинули пределы Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения с фронтменом Rammstein
Сегодня, 18 октября, известная певица и звезда отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода отмечает свой день рождения.
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Экономика
Деньги дольщиков России ушли за границу
15 сентября в ходе заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по доработке парламентских запросов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ЦБ по вопросу перечисления средств в Фонд защиты прав дольщиков.
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.