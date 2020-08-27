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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
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Lenta.ru

После обстрела автобуса под Харьковом завели еще одно уголовное дело

Lenta.ruвчера в 15:52
Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

Российская газетавчера в 16:59
РБК

Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом

РБКвчера в 16:11
РИА Новости

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

РИА Новостивчера в 15:39
Известия

Задержаны 14 подозреваемых в нападении на автобус на трассе Киев–Харьков

Известия17:39
Вести.Ru

Под Харьковом радикалы обстреляли автобус с оппозиционерами

Вести.Ruвчера в 13:38
RT на русском

После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек

RT на русскомвчера в 15:35

В Пентагоне прокомментировали инцидент с российскими военными в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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Магуайр об инциденте в Греции: я был в панике и боялся за свою жизнь

Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, приговоренный в Греции к условному сроку, заявил, что опасался за свою жизнь, когда полиция арестовала его на прошлой неделе, так как считал, что его похищают.
РИА Новости17:48

По ту сторону сцены: BioWare показала кадры из Dragon Age 4 и рассказала о разработке игры

В рамках Opening Night Live, церемонии открытия выставки gamescom 2020, показали ролик, посвящённый студии BioWare и разработке Dragon Age 4. По словам руководителя коллектива Кейси Хадсона (Casey Hudson), проект всё ещё на ранней стадии производства.
3DNewsвчера в 15:26