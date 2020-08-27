Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
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На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
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