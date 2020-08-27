Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Общественная служба новостей 1 8

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.