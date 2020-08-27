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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русскомвчера в 14:22
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РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБКвчера в 15:17
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:22
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАССвчера в 14:49
Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Прессавчера в 14:39
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъвчера в 15:09
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:18
Известия

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 14:12

Китай ответил на успехи Илона Маска собственным коммерческим проектом

Заявление о привлечении дополнительно $173 млн на создание ракеты-носителя серии Hyperbola-2 с метановым двигателем и строительство сопутствующей наземной инфраструктуры для развертывания своего нового проекта сделала китайская компания iSpace, 25 августа сообщает информационный портал ecoruspace.me.
ИА Красная Весна26 августа в 08:00
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.ру26 августа в 00:17
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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