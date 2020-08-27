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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русскомвчера в 14:22
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РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБКвчера в 15:17
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:22
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАССвчера в 14:49
Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Прессавчера в 14:39
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:18
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъвчера в 15:09
Комсомольская правда

Видео стрельбы по автобусу на трассе Киев-Харьков опубликовали в сети

Комсомольская правдавчера в 16:12

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть

Грядущий проект будет разительно отличаться от кинотеатральной версии Джосса Уидона («Мстители») и выйдет в формате мини-сериала из четырех глав, каждая из которых будет длиться приблизительно час.
Киноафиша Россиивчера в 05:43

Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе Киев — Харьков в Харьковской области.
РИА Новости18:02
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM26 августа в 04:01
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБКвчера в 17:00
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ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания офицера части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.
Ведомостивчера в 07:07
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32