Происшествия

ПолитРоссияПолитРоссияЗадержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области

Сотрудники полиции Харьковской области проявили слаженность в работе. По информации Геращенко, группа нападавших на автобус злоумышленников задержана в Красноградском районе Харьковской области.
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русскомвчера в 14:22

Подробнее о событии

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Прессавчера в 14:39

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъвчера в 15:09

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАССвчера в 14:49

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБКвчера в 15:17

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:22

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:18

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7389 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Общество

Светлана Тихановская обратилась к учителям Белоруссии. Она призвала педагогов проявить солидарность

Светлана Тихановская опубликовала обращение к учителям Белоруссии.
Телеканал 360° 03:15
13
Происшествия

Неизвестные разбили машину журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель рассказал, что неизвестные разбили стекла его автомобиля и прокололи все шины.
МР7.ру 04:14
3
Политика

Премьер Японии Абэ заявил о намерении уйти в отставку

RT на русском 04:18
325
Политика

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента.
Известия вчера в 18:42
770
Армия и оружие

Новые ракеты для РСЗО «Торнадо-С» прошли испытания

До появления новых ракет заявленная дальность огня РСЗО "Торнадо-С" составляла 120 км. Дальность полета нового боеприпаса не сообщается, но ранее разработчики обещали "дотянуть до 200 км".
Военное обозрение 04:36
Политика

Арестованный спецназовец США признался в сотрудничестве с ГРУ

Бывший спецназовец, «зеленый берет» армии США Питер Деббинс, арестованный по подозрению в работе на российскую разведку, признался в сотрудничестве с ГРУ.
Lenta.ru 04:16
12
Футбол

Определился один из возможных соперников «Краснодара» в Лиге чемпионов

После завершения матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов стал известен возможный соперник "Краснодара" в 4-м раунде.
Pravda.Ru вчера в 05:39
Хоккей

НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия просит Национальную хоккейную лигу (НХЛ) выделить $100 млн на борьбу с расизмом, сообщает инсайдер TSN Рик Уэстхэд.
Газета.Ru 04:23
Общество

Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
RT на русском 04:05
273
Политика

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике.
Lenta.ru 01:16
2,3K
Происшествия

Мошенники обманули бывшую жену Ефремова на миллион рублей

Lenta.ru 02:45
9
Экономика

Forbes назвал 15 лучших банков для российских миллионеров

Forbes составил рейтинг российских и зарубежных банков, которые предоставляют лучшие условия для клиентов с финансовыми активами от $1 млн.
Коммерсантъ 03:57
4
Футбол

Месси заявил Гвардиоле, что хочет играть за «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру 01:28
Политика

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 23:42
15
Общество

Депутат Марченко поддержал инициативу ликвидации ПФР

Ликвидация Пенсионного форда России может стать хорошей альтернативой для нашей страны, заявляет депутат Государственной Думы Евгений Марченко.
Народные новости вчера в 14:00
1
Культура

Один из создателей мультсериала «Скуби-Ду» скончался в США

Москва 24 04:27
Общество

Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

Все доставленные в районное управление внутренних дел (РУВД) Белоруссии российские журналисты, 27 августа освещавшие протестные акции в Минске, отпущены, рассказали в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
Ведомости 03:09
206
Футбол

Дюпин вошёл в топ-10 вратарей РПЛ по версии Владимира Габулова

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов составил для «Чемпионата» рейтинг самых сильных вратарей чемпионата России по итогам 5-го тура.
Спорт БИЗНЕС Online 04:39
Шоу-бизнес

Сходство во внешности Прилучного и отца Муцениеце обсуждают в Сети

Пользователи Сети активно обсуждают в интернете неожиданное внешнее сходство отца Агаты Муцениеце и ее бывшего супруга Павла Прилучного.
iReactor вчера в 10:35
3
Общество

Путин потребовал разрешить конфликт вокруг ситуации в Башкирии

Владимир Путин подчеркнул, что обратившие на сложившуюся ситуацию внимание люди в большей степени правы.
Evo-rus.com 03:47
1,9K
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек

В Якутии на дороге "Колыма" столкнулись два микроавтобуса, из-за чего пострадали 13 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 02:59
Религия

Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
16
Общество

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском 04:44
1
Политика

Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о рефинансировании белорусского долга в размере $1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 09:56
164
Культура

Из-за пандемии Джеффри Дин Морган может упустить роль в третьем сезоне «Пацанов»

Ранее Крипке уже анонсировал, что в третьем сезоне к касту «Пацанов» присоединится звезда «Сверхъестественного» и «Ходячих мертвецов» Джеффри Дин Морган.
Киноафиша России 02:28
Армия и оружие

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России.
Газета.Ru 02:46
1K
Общество

Минпросвещения: около 17 млн учеников пойдут в школу в этом году

Около 17 миллионов учеников пойдут в российские школы в этом году, из них около миллиона первоклассников, сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения РФ Тамара Романова.
РИА Новости 03:32
1
Шоу-бизнес

Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода

Кристина Асмус сменила имидж Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус этим летом сообщили о своем разводе.
Вокруг ТВ 26 августа в 10:16
35
Здоровье

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия вчера в 01:49
Происшествия

Челябинский эко-юрист отправлен под домашний арест

REGNUM 04:41
1
ещё по теме
Антон Юрьевич Геращенко
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Заместитель министра внутренних дел Украины с 25 сентября 2019 года. Внештатный советник министра внутренних дел Украины ).
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное