Происшествия
ПолитРоссияЗадержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области
Сотрудники полиции Харьковской области проявили слаженность в работе. По информации Геращенко, группа нападавших на автобус злоумышленников задержана в Красноградском районе Харьковской области.
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с чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил он.RT на русскомвчера в 14:22
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На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами
Свободная Прессавчера в 14:39
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