с чего всё началось

Сотрудники полиции Харьковской области проявили слаженность в работе. По информации Геращенко, группа нападавших на автобус злоумышленников задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Задержаны напавшие на автобус злоумышленники в Харьковской области

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