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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
«В результате чётких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», — сообщил
 он.
RT на русскомвчера в 14:22
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РБК

Полиция задержала обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом

РБКвчера в 15:17
Коммерсантъ

Напавшие на автобус в Харьковской области задержаны

Коммерсантъвчера в 15:09
Свободная Пресса

На Украине задержаны подозреваемые в обстреле автобуса с оппозиционерами

Свободная Прессавчера в 14:39
ТАСС

Полиция задержала расстрелявших автобус организации «Патриоты - за жизнь»

ТАССвчера в 14:49
RT на русском

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

RT на русскомвчера в 14:22
Взгляд.ру

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

Взгляд.рувчера в 14:18
Известия

Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Известиявчера в 14:12

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
РБКвчера в 11:29
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Бесплатные горячие обеды ждут в школах младшеклассников с 1 сентября

«С 1 сентября 2020 года все обучающиеся 1-4 классов во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Новосибирской области будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием», – объявил Сергей Федорчук.
Сибкрай.ru22:41

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».
RT на русскомвчера в 08:01
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США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие

Стоит отметить, что перспектива победы Байдена и сопутствующего переформатирования внешней политики США печалит не только некоторых номинально республиканских аналитиков (которые при этом не готовы простить Трампу его излишнее миролюбие), но даже некоторых демократов, включая журналистов и высокопоставленных сотрудников администрации самого Барака Обамы.
РИА Новости01:00
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Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbes26 августа в 13:35
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