Общество

РБКРБКВ Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом РБК сообщила активистка Анна Щетникова. По словам активистки, 15 задержанных доставили в Тверское ОВД.
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Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

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В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

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На столичной акции против законопроекта о трансгендерах задержали 24 человека

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«Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом»

Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».
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Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
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Эксперт: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В случае начала боевых действий против Украины группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов.
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Футбол

Футболист «Ростова» Байрамян решил выступать за сборную Армении

Хавбек является выпускником Ростовского областного училища олимпийского резерва. За основную команду «Ростова» он выступает с 2011 года.
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Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии

РИА Новости 12:07
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразилось 820 медиков

В Свердловской области коронавирусной инфекцией заразилось 820 медицинских работников.
Политсовет вчера в 02:37
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Футбол

Экс-тренер «Рубина» и «Уотфорда» Грасия может возглавить «Валенсию»

«Валенсия» ищет главного тренера. В понедельник клуб намерен назвать имя нового тренера. Главный претендент – Хави Грасия.
Sports.ru 11:19
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
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Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Политика

МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
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Футбол

Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»

Москва, 18 июля 2020, 18:31 — REGNUM 18-летний полузащитник «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в московском «Локомотиве», заявил бывший вице-президент «железнодорожников».
REGNUM 11:31
Общество

Пираты похитили у берегов Бенина 13 российских и украинских моряков

RT на русском 08:41
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Авто

Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике

Автоновости дня 05:25
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Общество

Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре

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Армия и оружие

США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
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Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском вчера в 06:43
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Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
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Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
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Авто

Новый купе-кроссовер Geely FY11 в России получит имя Tugella

Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на «Китайские автомобили», в России Geely не сохранила для своего нового купеобразного кроссовера FY11 название Azkarra, которое, согласно ОТТС, компания использует на некоторых рынках для модели Atlas Pro.
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

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Госсекретарь США пригрозил участникам «Северного потока-2»

Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил неизвестными последствиями всем фирмам, связанным с «Северным потоком — 2». Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter 16 июля.
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Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке

Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
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Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

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Футбол

Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет

iReactor вчера в 09:13
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