Общество
ИнтерфаксПолицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов
Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.
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Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Здоровье
Осенью и зимой Украину ждет еще одна вспышка коронавируса - Ляшко
В ноябре 2020-го – феврале 2021 года может произойти еще одна вспышка COVID-19, уверен главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Украина.ру 04:36
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Общество
Генсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени
Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира.
Life.ru 10:09
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
Общество
В китайском Урумчи объявили режим военного времени из-за коронавируса
В городе на время населению запретили собираться большими группами в одном месте.
Актуальные Новости 11:29
Политика
Кадыров призвал мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана
Принять меры для прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном призвал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 июля в своем telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 20:36
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
В ДНР заявили о переходе на сторону ополчения силовика
Украинский силовик перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 09:02
Происшествия
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
РИА Новости 09:28
Авто
Daimler прекращает производство седанов Mercedes-Benz в США и Мексике
Автоновости дня 05:25
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Футбол
Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР
Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".
Газета.Ru 11:12
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
Наука
В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2
Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
iReactor вчера в 06:11
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 16 июля в 09:29
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Общество
Министр обороны Молдавии в ходе учений получил леща
Московский Комсомолец 11:13
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Авто
«Балтийский лизинг» улучшил условия на авто нового поколения бестселлера Volkswagen Polo
Компания "Балтийский лизинг" совместно с российским подразделением немецкого автоконцерна ООО "Фольксваген Груп Рус" обновили условия на приобретение автомобилей нового поколения бестселлера Volkswagen Polo, поставки которого уже начались в российские дилерские центры.
ADVIS.ru 16 июля в 01:59
Футбол
Шаронов рассказал, как изменился «Рубин» после прихода Слуцкого
Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением относительно того, как изменилась игра казанского клуба под руководством Леонида Слуцкого.
Bookmaker-ratings.ru 11:20