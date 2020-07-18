Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.

Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 91

Здоровье Осенью и зимой Украину ждет еще одна вспышка коронавируса - Ляшко В ноябре 2020-го – феврале 2021 года может произойти еще одна вспышка COVID-19, уверен главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Общество В китайском Урумчи объявили режим военного времени из-за коронавируса В городе на время населению запретили собираться большими группами в одном месте.

Политика Кадыров призвал мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана Принять меры для прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном призвал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 июля в своем telegram-канале. 69

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 226

Футбол Кафельников не верит в победу «Спартака» над «Зенитом» в матче Олимп - КР Российский теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", передает "СЭ".

Шоу-бизнес Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке. 8

Общество Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года. 62

Игры Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом. 20

Авто «Балтийский лизинг» улучшил условия на авто нового поколения бестселлера Volkswagen Polo Компания "Балтийский лизинг" совместно с российским подразделением немецкого автоконцерна ООО "Фольксваген Груп Рус" обновили условия на приобретение автомобилей нового поколения бестселлера Volkswagen Polo, поставки которого уже начались в российские дилерские центры.