Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПолицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс.
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Полицейские задержали у здания Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

Интерфакс10:34

В Москве и Петербурге начались задержания на пикетах против поправок в Семейный кодекс

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Сотрудники полиции задержали не менее 25 ЛГБТ-активистов у здания Госдумы в Москве

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