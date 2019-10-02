Происшествия
Газета.RuПолицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом
В городе Вольск Саратовской области двух сотрудников полиции задержали по подозрению в избиении до смерти задержанного 26 сентября местного жителя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Прокуратура: В Вольске полицейские вывезли мужчину на кладбище и забили до смерти
Четвертая Власть01:35
В Саратовской области двоих полицейских подозревают в том, что они до смерти избили задержанного
Общественное мнение02:00
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Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
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Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Политика
МИД РФ оценил решения Контактной группы в Минске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "Позитивно оцениваем согласование Контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах".
РЕН ТВ вчера в 15:20
Армия и оружие
Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin
Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01
Политика
Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»
Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».
ФАН 04:54
Здоровье
Минздрав осудил действия врачей онкоцентра имени Блохина
Группа врачей НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) от лица 26 сотрудников записала видеообращение, в котором обвинила новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовала его смены и прозрачного начисления зарплат.
Известия вчера в 06:29
Общество
Ученый считает, что Петербург не затопит из-за глобального потепления
Авторы прогнозируют, что к 2100 году уровень океана может подняться на метр из-за глобального потепления.
Мойка78 02:43
Происшествия
Выстрел полицейского в протестующего в Гонконге попал на видео
Lenta.ru вчера в 07:21
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Технологии
Операторов 5G переведут на российские серверы
Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество
Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми
Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами.
Ведомости 01:34
Транспорт
В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер
В ГИБДД рассказали, в каких случаях не выносятся штрафы, зафиксированные дорожными камерами. Об этом 2 октября сообщила газета «Коммерсант».
Известия вчера в 20:47
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru 30 сентября в 08:25
Музыка
Скончался чешский певец Карел Готт
Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23
Общество
«Автодор» взыскал с оппозиционеров 3,4 млн рублей
Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», которое требовало 11,5 млн руб. возмещения убытков от девяти оппозиционеров, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости вчера в 12:31
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Футбол
«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»
Советский спорт вчера в 16:56
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
Суд вынес приговор участникам тюменской «банды ФСБ»
Уральский окружной военный суд вынес приговор трём участникам тюменской «банды ФСБ».
REGNUM вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27