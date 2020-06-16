Происшествия

RT на русскомRT на русскомТри человека погибли при перестрелке в Ингушетии

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о произошедшей в Назрани перестрелке из-за бытового конфликта. По их данным, погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции.
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Что известно о перестрелке в Ингушетии

ТАСС09:24

В перестрелке с участием полиции в Назрани погибли не менее трех человек

РБК07:25

Один из раненных в перестрелке в Ингушетии умер на операционном столе

Газета.Ru08:59

В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника в Назрани

RT на русском08:53

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Интерфакс08:26

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости09:47

Минздрав Ингушетии подтвердил гибель четырех человек при перестрелке в Назрани

Известия08:53
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