с чего всё началось

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля. Как сообщает «Дождь», об этом журналистам «МБХ медиа» рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Экономика Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

Футбол Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.

Технологии Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Хоккей Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко.

Гаджеты Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola Смарт-часы Moto 360 получат современный облик и вернутся в массы с обновлённой аппаратной основой.

Армия и оружие Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.

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Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.

Шоу-бизнес Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

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Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Единоборства Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

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Общество Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Футбол Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф» Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.

Авто В Skoda рассказали подробнее о новой Skoda Octavia Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.