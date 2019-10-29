Происшествия
РосбалтПолицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля. Как сообщает «Дождь», об этом журналистам «МБХ медиа» рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось
Полицейский Виталий Максидом отказался признавать себя «потерпевшим» по «московскому делу», после чего уволился из МВД, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадмишина.Дождь16:38
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Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
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Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
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Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
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Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
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Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
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Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
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В Skoda рассказали подробнее о новой Skoda Octavia
Чешский концерн Skoda презентовал первые официальные снимки универсала Octavia Combi новой генерации.
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В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
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