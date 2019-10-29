Происшествия

РосбалтРосбалтПолицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля. Как сообщает «Дождь», об этом журналистам «МБХ медиа» рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
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Полицейский Виталий Максидом отказался признавать себя «потерпевшим» по «московскому делу», после чего уволился из МВД, сообщает
 «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадмишина.
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