Происшествия
Газета.RuПолицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По имеющимся данным, драка началась после конфликта.
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Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц станет участницей нового «Холостяка»
Скоро стартуют съёмки нового сезона шоу «Холостяк», главным героем которого на этот раз станет немедийный персонаж — врач-стоматолог Антон Криворотов.
Музыка
Вышла неизданная версия песни Принса 1979 года
Политика
Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины
В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Фигурное катание
Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
Политика
Украина не может отсоединиться от энергосистемы России
Замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил о том, что «незалежная» технически не в состоянии отсоединиться от энергосистемы России.
Происшествия
В Екатеринбурге рабочих завалило грунтом
Двое рабочих погибли под завалом грунта в микрорайоне Академический (Екатеринбург), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
Армия и оружие
Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны
Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
Политика
Захарова оценила продление парламентом Британии отсрочки по Brexit
«Четвёртый год в Британии не могут реализовать итоги общенационального референдума», — написала Захарова и отметила, что такое нарушение гражданских прав, проголосовавших за Brexit британских граждан, видимо, не считается парламентариями страны чем-то серьёзным.
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Гаджеты
Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF: обновлённый широкоугольник для зеркалок APS-C
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
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