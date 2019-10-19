В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По имеющимся данным, драка началась после конфликта.

Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике

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