Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.

с чего всё началось

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося Казань, 7 октября. Трагедия с сотрудником полиции произошла в одном из зданий МВД Республики Татарстан.

Полицейский покончил с собой в здании МВД Татарстана

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