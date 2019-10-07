Происшествия
РБКВ здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики. Полицейского успели передать медикам, однако он скончался в автомобиле скорой помощи.
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с чего всё началось
Раненого сотрудника обнаружили в тире, который расположен в здании МВД в центре Казани. Рядом с мужчиной лежало табельное оружие. Скончался полицейский уже в машине скорой помощи.БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23
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В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства
Татар-информвчера в 11:31
В Казани комиссия МВД разбирается в смерти полицейского – его тело обнаружили в тире
БИЗНЕС Onlineвчера в 11:23
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В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
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В Приморье выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней
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Российская газета 06 октября в 12:14
Происшествия
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
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Известия вчера в 10:07
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
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РИА Новости вчера в 20:27
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Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 05 октября в 04:33
Гаджеты
Компания Microsoft решила больше не фокусироваться на ОС Windows
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сообщил зарубежным СМИ, что работа над операционной системой Windows больше не является первостепенной, так как сейчас пользователи стремительно меняют ноутбуки и персональные компьютеры на мобильные устройства.
VSE42.RU вчера в 22:31
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Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Армия и оружие
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ТАСС вчера в 20:07
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
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Иркутский областной онкологический диспансер и Национальный онкологический центр Монголии откроют представительства на базе своих медицинских организаций.
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Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия
В Башкирии неизвестные ворвались в травмпункт и избили пациентов
REGNUM вчера в 08:15
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Футбол
Карпин назвал фаворитов сезона в РПЛ
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин назвал фаворитов сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 06 октября в 21:47
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
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BFM.ru вчера в 11:47
Спорт
Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.
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Политика
Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президента РФ Владимир Путин отмечает свой день рождения в кругу родных и друзей.
Парламентская газета вчера в 08:13
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Авто
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Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.
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Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
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Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области
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Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38