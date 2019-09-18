Происшествия
Вести.RuПолицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам. В результате ЧП один полицейский погиб, еще один – ранен, передает ТАСС. По данным МВД, в настоящее время стрелявший задержан.
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Один полицейский погиб, другой пострадал в ходе стрельбы у станции метро «Рязанский проспект»
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