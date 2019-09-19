Происшествия
Lenta.ruВосстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
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с чего всё началось
Старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший огонь по невооруженным сотрудникам управления собственной безопасности (УСБ), объяснил свой поступок тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят.Коммерсантъ06:04
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Напарница расстрелявшего двоих коллег полицейского дала шокирующие показания
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