Происшествия

ИзвестияИзвестияПолицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе.
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ГУ МВД окажет поддержку семье застреленного в Саратове полицейского

FreeNews-Volga02:57

В Саратове раненый полицейский скончался в больнице

Саратов 2400:11

В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение

РИА Новостивчера в 16:59

Полицейский, получивший огнестрельное ранение при патрулировании саратовских улиц, скончался. Нападавшему грозит пожизненное заключение

Версия-Саратов00:40

Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский скончался

КП - Саратоввчера в 23:59

В Саратове скончался раненный при задержании преступников полицейский

СаратовБизнесКонсалтинг00:42

В саратовской больнице скончался раненный при задержании преступников полицейский

Регион 64вчера в 15:53
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Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Энергетика

«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину

В документе указано, что «стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».
РБК вчера в 07:40
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Политика

Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
Российская газета 00:34
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Энергетика

«Мелочь, а приятно»: на Украине ждут резкого падения выручки у Газпрома

Эксперт высказал мнение, что именно Газпром прежде всего нуждался в украинской трубе, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, а это, считает он, давало украинской стороне определенный рычаг давления.
REGNUM вчера в 13:25
Политика

«Газпром» выплатит Украине $3 млрд

Россия готова выплатить Украине примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Дождь 20 декабря в 08:38
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Музыка

Шнуров пошутил над оскорбившим Гагарину участником шоу «Голос»

Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
ФАН вчера в 17:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн

По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Газета.Ru 04:22
Армия и оружие

Первый опытный образец модернизированного Су-34 изготовят к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика С-34, который будет относится к поколению 4++, создадут к 2022 году.
REGNUM 04:28
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Общество

Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса России с Днем энергетика.
ТАСС 02:40
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая положена ему после ухода с поста главы государства.
Украина.ру 04:17
Здоровье

Медик назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника

Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Парламент Турции одобрил отправку турецких войск в Ливию

Одобренный парламентом меморандум предусматривает отправку турецких вооруженных сил в Ливию для оказания военной помощи правительству национального согласия в случае поступления соответствующего запроса.
Военное обозрение вчера в 22:19
Общество

Омичей приглашают на празднование Зимнего Солнцестояния

БК55 00:51
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев покинет свой пост, чтобы возглавить совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКСБ).
Ведомости 20 декабря в 12:29
Происшествия

В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

Газета.Ru вчера в 16:56
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Политика

Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 20 декабря в 08:05
Космос

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Интерфакс 20 декабря в 07:52
Политика

В Хорватии выбирают президента страны

Согласно опросам, во второй тур могут пройти певец Мирослав Шкоро, Зоран Миланович, возглавляющий оппозиционную Социал-демократическую партию, и нынешний президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Ореанда-Новости 01:56
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