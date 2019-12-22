Происшествия

ИзвестияИзвестияПолицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе.
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ГУ МВД окажет поддержку семье застреленного в Саратове полицейского

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В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение

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В Саратове скончался раненный при задержании преступников полицейский

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Полицейский, получивший огнестрельное ранение при патрулировании саратовских улиц, скончался. Нападавшему грозит пожизненное заключение

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Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский скончался

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В Саратове раненый полицейский скончался в больнице

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В саратовской больнице скончался раненный при задержании преступников полицейский

Регион 64вчера в 15:53
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Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

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ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости вчера в 15:20
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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе Киева с Москвой по транзиту газа через Украину.
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России

Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
RT на русском вчера в 10:45
Политика

В Хорватии стартовали президентские выборы

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Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
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В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 20 декабря в 02:33
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Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
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Отец Жанны Фриске угрожает Иосифу Пригожину винтовкой

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что после высказывания о Наталье Фриске ему начали поступать угрозы от ее отца - Владимира Фриске.
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«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира в Катаре - 1:0.
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Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

News.ru вчера в 09:59
Происшествия

В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72

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В Госдуме раскрыли, почему в России стремительно богатеют олигархи из списка Forbes

По словам эксперта, существующая государственная система превратила Россию в рай для миллиардеров.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
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«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова.
Спорт-Экспресс вчера в 21:46
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Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря, оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
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В Уфе «Вторжение» произойдёт значительно раньше

Киноманы в России с нетерпением ждут первый день Нового года и практически готовятся штурмовать кинотеатры, чтобы одними из первых увидеть «Вторжение» - фильм Фёдора Бондарчука.
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России.
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Помпео обвинил Россию и Китай в блокировке резолюции по Сирии

Россия и Китай "испачкали руки в крови", отказавшись принимать резолюцию о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии, заявил Помпео.
Газета.Ru 01:14
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Вторичный рынок застыл в ожидании

У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Коммерсантъ 02:19
Происшествия

В Омской области обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омской области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Экономика

WSJ узнала о проверке листинга мессенджера Slack в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заинтересовалась листингом мессенджера Slack, а также первичным публичным предложением других крупных компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
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