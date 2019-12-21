Происшествия
ИзвестияПолицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе.
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Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский скончался от потери крови
Московский Комсомолец17:28
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Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сдала эскизный проект разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запуска спутников на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный, в декабре, на год позже срока, из-за несогласованности между "Роскосмосом" и Минобороны РФ, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Главред Global Times: Китай и Россия должны поддерживать друг друга на фоне трений с США
По словам главреда, президент РФ "хорошо понимает, что китайско-американским отношениям не хватает взаимного уважения".
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С помощью компьютерного моделирования исследователи выяснили, что если бы ряд малых черных дыр постепенно сливался друг с другом, то в результате получилась бы именно та картина, которую они наблюдали с помощью радиотелескопов.
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Россия выплатит 3 миллиарда долларов «Нафтогазу», заявили в Киеве
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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
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Происшествия
Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
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Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби
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Российские ученые раскрыли секрет плавления графита
Российские ученые смогли воссоздать кривую плавления графита.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
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В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.
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Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
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Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
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В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского курортного города Косумель, сообщает The Guardian.
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Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
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ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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Роскачество назвало лучшие игристые вина
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Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
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Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда
Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.