Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе.

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

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