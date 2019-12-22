Происшествия
ИзвестияПолицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД. Инцидент произошел вечером в субботу, 21 декабря, в Заводском районе.
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В саратовской больнице скончался раненный при задержании преступников полицейский
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