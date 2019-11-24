Происшествия

РБКРБКПолицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге 26-летний лейтенант полиции застрелил 28-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, когда тот решил убежать от патрульных, подрался с полицейским и попытался отобрать у него пистолет, сообщают местные управления МВД и Следственного комитета
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

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Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

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Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Пушков порекомендовал США и Украине отдохнуть друг от друга

Сторонам следует друг от друга отдохнуть, — написал Пушков в Twitter.
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Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

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