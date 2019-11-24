с чего всё началось

Мужчину задержали за хранение наркотиков, однако тот попытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. В ходе борьбы подозреваемый попытался отобрать оружие у полицейского. Тот, в свою очередь, сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не «охладило пыл нападавшего».

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

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