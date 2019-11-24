Происшествия
РБКПолицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге 26-летний лейтенант полиции застрелил 28-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, когда тот решил убежать от патрульных, подрался с полицейским и попытался отобрать у него пистолет, сообщают местные управления МВД и Следственного комитета.Медиазона03:48
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