Происшествия

РБКРБКПолицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось
В Екатеринбурге 26-летний лейтенант полиции застрелил 28-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, когда тот решил убежать от патрульных, подрался с полицейским и попытался отобрать у него пистолет, сообщают местные управления МВД и Следственного комитета
.
Медиазона03:48

Подробнее о событии

В Екатеринбурге застрелили парня, который набросился на полицейского и пытался забрать у него оружие

Екатеринбург Онлайн01:28

Полицейский в Екатеринбурге застрелил мужчину, который пытался отобрать у него оружие

ТАСС02:17

В Екатеринбурге при задержании застрелили подозреваемого в хранении наркотиков

Интерфакс03:59

«Второй выстрел стал смертельным»: в Екатеринбурге погиб парень, набросившийся с кулаками на полицейского

КП - Екатеринбург03:20

Объезд Екатеринбурга, выброшенные банковские документы и стрельба на Опалихинской: главные новости к этому часу

Областная газета04:02

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

РБК04:05

В Екатеринбурге лейтенант полиции застрелил 28-летнего подозреваемого в хранении наркотиков

Эхо Москвы10:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Иран: беспорядки в стране стали следствием заговора

Беспорядки в Иране стали следствием заговора, который был нейтрализован за 48 часов.
Вести ФМ 09:14
Футбол

Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Фигурное катание

Авербух: Загитовой и Медведевой нужно отказаться от ледовых шоу

РИА Новости 07:14
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Политика

Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса

Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.
ИА Новороссия 09:13
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости вчера в 05:36
Общество

Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке

111 человек стали жертвами столкновений между протестующими и стражами порядка в Ираке с начала октября, заявил министр здравоохранения страны Джафар Алави, сообщает агентство INA.
Московский Комсомолец 10:11
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
ТАСС 03:18
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Футбол

Динамо (Киев) — Мариуполь 1:0 (Перерыв)

Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 24 ноября 2019 года киевское «Динамо» принимает «Мариуполь».
Все про Спорт ру вчера в 14:03
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Футбол

Известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч чемпионата России

Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:12
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Наука

Учёные определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день

Ежедневное употребление шести и более чашек кофе в день грозит серьёзными осложнениями здоровья, предупредили специалисты.
News.ru 09:17
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Игры

В Star Citizen станет доступен тестовый период

Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Vevby.ru вчера в 18:36
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Общество

В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы вчера в 04:00
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден

Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
ИА REX вчера в 14:45
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК вчера в 13:16
Главное