с чего всё началось

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Культура Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Футбол Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.

Культура Умер народный артист Украины Давид Бабаев В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.

Политика Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке 111 человек стали жертвами столкновений между протестующими и стражами порядка в Ираке с начала октября, заявил министр здравоохранения страны Джафар Алави, сообщает агентство INA.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Авто Новая Niva перестанет быть Chevrolet Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».