Происшествия
РБКПолицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге 26-летний лейтенант полиции застрелил 28-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, когда тот решил убежать от патрульных, подрался с полицейским и попытался отобрать у него пистолет, сообщают местные управления МВД и Следственного комитета.Медиазона03:48
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Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Беспорядки в Иране стали следствием заговора, который был нейтрализован за 48 часов.
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Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Культура
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В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса
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Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Общество
Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке
111 человек стали жертвами столкновений между протестующими и стражами порядка в Ираке с начала октября, заявил министр здравоохранения страны Джафар Алави, сообщает агентство INA.
Политика
В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму
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Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
Динамо (Киев) — Мариуполь 1:0 (Перерыв)
Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 24 ноября 2019 года киевское «Динамо» принимает «Мариуполь».
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Футбол
Известны составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч чемпионата России
Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Наука
Учёные определили опасное для здоровья количество чашек кофе в день
Ежедневное употребление шести и более чашек кофе в день грозит серьёзными осложнениями здоровья, предупредили специалисты.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Игры
В Star Citizen станет доступен тестовый период
Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Происшествия
В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника
Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
Общество
В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии
Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»
Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине – глава миссии Рон ван Роден
Есть информация, что вчера миссия МВФ в Украине сообщила в центральный офис Международного Валютного Фонда о том, что условий для выдачи кредита Украине нет.
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.