с чего всё началось

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

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