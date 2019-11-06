Происшествия
Вести.RuПолицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
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Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 04 ноября в 15:20
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика
Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября
Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
News.ru 12:31
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Общество
Криминалисты одобрили идею блокировки связи в тюрьмах РФ
Ранее News.ru сообщал, что МВД намерено бороться с кол-центрами в тюрьмах путём блокировки сотовой связи.
News.ru 02:43
Общество
Россиянин без вести пропал в Турции
Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье
Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.
Lenta.ru 12:38
Футбол
Роналдо намерен купить португальский клуб
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
Sport24.ru 10:02
Армия и оружие
Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео
На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Актуальные Новости 11:48
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России
С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.
Красная весна 12:19
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:08
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Политика
Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Экономика
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Общество
Более 75% россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Большинство жителей крупных городов России — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию.
Известия 01:33
Космос
Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner
Компания Boeing провела испытания системы спасения экипажа перспективного многоразового космического корабля Starliner.
News.ru 04 ноября в 09:44
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России
Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21