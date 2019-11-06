с чего всё началось

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

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Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

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Общество Криминалисты одобрили идею блокировки связи в тюрьмах РФ Ранее News.ru сообщал, что МВД намерено бороться с кол-центрами в тюрьмах путём блокировки сотовой связи.

Общество Россиянин без вести пропал в Турции Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.

Происшествия Неизвестный пригрозил сбросить взрывчатку на гипермаркет в Подмосковье Неизвестный сообщил о планах сбросить взрывчатку с квадрокоптера на автомобильную парковку у магазина «Леруа Мерлен» в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Московской области.

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Здоровье Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

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Политика Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.

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