с чего всё началось

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Космос Печальные фото с Марса прислал Curiosity После закрытия миссии Opportunity марсоход Curiosity теперь остается единственным аппаратом, работающим на Марсе.

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Армия и оружие Окопавшиеся в Донбассе украинские нацисты оборудуют схроны с оружием Украинские нацисты из группировок "Нацкорпус"* и "Азов"* под видом волонтеров посещают позиции, оставленные ВСУ после разведения сил и средств в районе Золотого и оборудуют там тайники с оружием.

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Экономика ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

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Космос В Европе заявили о прогрессе в рамках разработки истребителя шестого поколения Разрабатываемый в рамках программы FCAS истребитель имеет условное обозначение New Generation Fighter (NGF).