Происшествия

Вести.RuВести.RuПолицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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 на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтверждается задержание сотрудника полиции на станции Тушино за мелкую взятку.
РБК08:26

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В Москве майор полиции попытался съесть взятку в ₽10 тыс. с семечками

РБК08:26

Столичный полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Вечерняя Москва08:13

Задержанный с взяткой полицейский попытался съесть 10 тыс. рублей

Известия07:27

Транспортный полицейский в Москве при задержании попытался съесть 10 тыс. руб. взятки

Агентство Москва07:38

В Москве майор транспортной полиции при задержании пытался съесть 10 тыс. рублей взятки

ТАСС07:32

В столице полицейский пытался съесть взятку в 10 тысяч рублей

Москва 2407:49

Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки

РИА Новости07:09
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Происшествия

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Газета.Ru 04:16
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Украинские нацисты из группировок "Нацкорпус"* и "Азов"* под видом волонтеров посещают позиции, оставленные ВСУ после разведения сил и средств в районе Золотого и оборудуют там тайники с оружием.
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Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
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Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
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Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
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Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
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Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото

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Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
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Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

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Аргументы и Факты 02:28
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Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Локомотивом»

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Космический аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство

Росбалт 04 ноября в 19:23
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