с чего всё началось

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

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Происшествия В Кемерове совершено покушение на известного адвоката В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

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