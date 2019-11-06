Происшествия

Вести.RuВести.RuПолицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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 на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтверждается задержание сотрудника полиции на станции Тушино за мелкую взятку.
РБК08:26

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Транспортный полицейский в Москве при задержании попытался съесть 10 тыс. руб. взятки

Агентство Москва07:38

В Москве майор полиции попытался съесть взятку в ₽10 тыс. с семечками

РБК08:26

Столичный полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

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В столице полицейский пытался съесть взятку в 10 тысяч рублей

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В Москве майор транспортной полиции при задержании пытался съесть 10 тыс. рублей взятки

ТАСС07:32

Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки

РИА Новости07:09
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