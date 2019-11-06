Происшествия
Вести.RuПолицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
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Остался вдовцом с двумя детьми: подробности задержания сыщика, съевшего взятку
Московский Комсомолец10:15
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Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
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Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
РИА Новости 09:51
Экономика
Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд
По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 08:01
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04
Происшествия
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката
В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя.
Российская газета 10:03
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Армия и оружие
МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.
РИА Новости 10:41
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Политика
Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об информационных ошибках министерства, за которые надо было извиняться.
РИА Новости 09:34
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
По словам специалистов, рейтинг составлен после анализа состояния подержанных автомобилей, которые выпустили с 2005 по 2014 годы и владельцы которых передвигаются по крупным российским городам, сообщают «Новые автомобили».
МедиаПоток 03 ноября в 09:38
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Армия и оружие
Россия получила секретную израильскую противоракету
ГЛАС.RU 04 ноября в 01:50
Общество
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Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
В длину новый кроссовер составляет 3 995 мм, а в ширину – 1 695 мм.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Футбол
«Зенит» вновь проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Петербургский ФК "Зенит" потерпел поражение от немецкого "Лейпцига" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:51
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10