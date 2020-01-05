Происшествия
Российская газетаВ Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом. Он задержан, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Крыму.
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с чего всё началось
«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении.RT на русском11:59
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Политика
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Футбол
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Вторая часть будет использовать движок Unreal Engine 4. Ранее вышла оригинальная трилогия игр «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии
Теннис
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Общество
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