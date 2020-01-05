с чего всё началось

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом. Он задержан, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Крыму.

В Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек

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