Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

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