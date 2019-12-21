Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПолицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.
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