Происшествия
Российская газетаПолицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.
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В Апатитах подростки избили полицейских
Политика
Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев осознают необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в Европу.
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Музыка
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Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Энергетика
Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Происшествия
Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода
В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Авто
Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
Политика
Партнёры России в ЕС обсудят с США меры против «Северного потока — 2»
Министерство финансов США и европейские партнёры России проведут 21 декабря консультации по вопросам санкций, которые американская сторона ввела в отношении «Северного потока — 2».
Происшествия
В мексиканском порту произошло столкновение двух круизных лайнеров
В пятницу, 20 декабря, в порту Косумеле (Мексика) столкнулись два огромных круизных лайнера.
Биатлон
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования
Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
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«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
В Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом".
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Наука
Под ледником Гренландии обнаружена река
Под ледяным щитом Гренландии, как выяснили ученые, может протекать река.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе вышли в свет после скандала
Напомним, последние появились на фоне скандала, разразившегося после участия актрисы в постельной сцене фильма «Текст».
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА
Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
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Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Экономика
Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января
Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Певица Кети Топурия спровоцировала слухи о второй беременности
Популярная российская певица Кети Топурия спровоцировала слухи о своей второй беременности.
Авто
Бюджетный кроссовер Kia Sportage ставит рекорды продаж
Единоборства
Хулио Сезар Чавес: «Джейкобс дрался грязно. Хочу получить реванш»
Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес прокомментировал поражение в бою против бывшего чемпиона мира в среднем дивизионе Дэниэла Джейкобса.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.