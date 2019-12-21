Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПолицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.
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В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности

РИА Новости07:25

Полицейских из Бурятии уличили в расправе над двумя девушками

Газета.Ru06:11

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

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Следком Бурятии: полицейские разрубили девушек топором

Московский Комсомолец Улан-Удэ03:27

В Бурятии за убийство девушек задержаны полицейский и пенсионер МВД

Байкал-Daily03:17

В Бурятии спустя 17 лет раскрыли убийство двух девушек. Их топором зарубили полицейские

Znak.com05:11

В Бурятии полицейские зарубили девушек топором

Номер один03:06
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Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 08:08
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Происшествия

Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский умер

Сотрудник полиции, получивший огнестрельное ранение во время исполнения служебных обязанностей в Саратове, скончался в больнице.
RT на русском 17:11
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору икры

Известия 19 декабря в 23:11
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 19 декабря в 08:05
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости 13:57
Технологии

Начались поставки HDD Western Digital объемом 18 и 20 ТБ, в которых используется технология CMR и SMR соответственно

Компания Western Digital объявила о начале поставок ознакомительных образцов накопителей на жестких магнитных дисках, которые имеют самые большие объемы в двух категориях: HDD с обычной магнитной записью (CMR) и HDD с черепичной магнитной записью (SMR).
iXBT.com 17:12
Экономика

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

С 1 января 2020 года в России повысятся минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия.
Газета.Ru вчера в 12:46
Технологии

Rolls-Royce готовится бить рекорды скорости на электрическом самолёте

Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce представила в четверг одномоторный электрический самолёт, который, как утверждается, станет самым быстрым в мире в этой категории летательных аппаратов, развивая скорость более 300 миль в час (483 км/ч).
3DNews вчера в 02:33
Футбол

Блинд выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем

Защитник «Аякса» и сборной Нидерландов Дейли Блинд объявил, что пропустит какое-то время из-за проблем с сердцем.
Sportbox.RU 08:31
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Музыка

Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи

Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Газета.Ru 11:25
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Космос

Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
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Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ 04:33
Авто

Покупаем Skoda Rapid за 500 тысяч: не нарвитесь на такси и каршеринг

Российская газета 10:00
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Наука

Ученые выяснили, что происходит с графеном при плавлении

Российским ученым впервые удалось построить кривые плавления графита и графена — двух самых тугоплавких материалов в мире.
РИА Новости 18 декабря в 08:24
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Авто

BMW рассказала об особенностях электрического кроссовера BMW iX3

Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит увеличенный запас хода 440 километров без подзарядки.
Rusargument 18 декабря в 07:31
Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Рамблер 12:18
Музыка

Легендарный фестиваль «Рок над Волгой» возвращается

MariMedia 07:09
Космос

Астрономы зафиксировали всплеск нейтрино после слияния черной дыры и звезды

Vevby.ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске

Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
WomanHit.ru вчера в 05:40
Политика

Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
News.ru вчера в 09:47
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета 19 декабря в 03:47
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