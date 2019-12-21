Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПолицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Следком Бурятии: полицейские разрубили девушек топором

Московский Комсомолец Улан-Удэ03:27

Полицейских из Бурятии уличили в расправе над двумя девушками

Газета.Ru06:11

В Бурятии спустя 17 лет раскрыли убийство двух девушек. Их топором зарубили полицейские

Znak.com05:11

В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности

РИА Новости07:25

В Бурятии за убийство девушек задержаны полицейский и пенсионер МВД

Байкал-Daily03:17

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Интерфакс03:11

В Бурятии полицейские зарубили девушек топором

Номер один03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Футбол

Стал известен первый трансфер «Челси» после отмена бана на регистрацию футболистов

Bobsoccer 12:38
Политика

Минфин США объявил о введении санкций против российских газопроводов

Санкции вступили в силу сразу же после подписания главой американского государства Дональдом Трампом оборонного бюджета на следующий финансовый год.
Московский Комсомолец вчера в 23:47
Армия и оружие

Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО

Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
REGNUM вчера в 12:22
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
RT на русском 11:40
Биатлон

Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru 08:53
Политика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко.
Взгляд.ру 13:00
Авто

Kia готовит новый компактный кроссовер

Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.
Tvoe-avto.com 19 декабря в 00:05
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

Газета.Ru 14:23
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 12:41
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Единоборства

Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз

Россиянин проиграл Мчуну в бою за пояс чемпиона Silver в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 13:07
Политика

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Вести.Ru 13:11
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Фигурное катание

Загитова попробовала себя в парном катании

Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Lenta.ru 11:07
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Экономика

Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ

Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
URA.Ru 19 декабря в 21:13
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Происшествия

Черный ящик разбившегося Ан-72 нашли в ДР Конго

ФАН 13:07
Футбол

За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»

Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Матч ТВ 13:34
Происшествия

В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.
Российская газета 04:53
Политика

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
РИА Новости 11:46
Политика

Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
РИА Новости 10:26
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Политика

Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста

В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Утро.ru 09:55
Шоу-бизнес

Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
7Дней.ру 12:00
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии

Газета.Ru 18 декабря в 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное