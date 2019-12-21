Происшествия
Российская газетаПолицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Бывший и действующий сотрудники органов МВД в Кабанском районе республики задержаны по обвинению в жестокой расправе над двумя местными жительницами. Преступление было совершено более 17 лет назад.
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Футбол
Стал известен первый трансфер «Челси» после отмена бана на регистрацию футболистов
Политика
Минфин США объявил о введении санкций против российских газопроводов
Санкции вступили в силу сразу же после подписания главой американского государства Дональдом Трампом оборонного бюджета на следующий финансовый год.
Армия и оружие
Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО
Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Политика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко.
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Единоборства
Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз
Россиянин проиграл Мчуну в бою за пояс чемпиона Silver в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Фигурное катание
Загитова попробовала себя в парном катании
Российская фигуристка Алина Загитова попробовала выполнить элемент из парного катания. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте teamzagitova.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Футбол
За какой матч «Витесса» стыдно, почему ушел Слуцкий, а также какова самая большая зарплата в ЦСКА. Олег Яровинский в «Инсайдерах»
Почему Слуцкий не звал Яровинского на пост спортивного директора Когда Леонид Викторович покидал ЦСКА, я даже не помышлял об уходе из клуба.
Происшествия
В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Политика
Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций
Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Политика
Украинцы вне себя: Керченский пролив закрыли из-за Крымского моста
В связи с последним этапом подготовки Керченский пролив частично перекрыли.
Шоу-бизнес
Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности
Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
Происшествия