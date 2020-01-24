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RT на русскомПолиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка
Парламентская газета09:31
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Добавим, что турбизнес ждет разъяснений от Роспотребнадзора по поводу его обращения, поскольку озвученные в нем рекомендации противоречат друг другу: принимать меры безопасности при поездках в Китай и воздержаться от посещения этой страны.
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