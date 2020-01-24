Общество

RT на русскомRT на русскомПолиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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За митинги в двух столицах будут платить дважды. Мишустин ввёл надбавку для полицейских и Росгвардии за работу на акциях протеста

Фонтанка.Ру10:24

Полицейские и гвардейцы Петербурга получат надбавку за работу на митингах

Neva.Today10:59

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили 100% надбавку

Piter.tv10:40

Полицейским Петербурга и Ленобласти установили надбавку

АБН11:18

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

РИА Новости09:51

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка

Парламентская газета09:31

Полицейские Москвы и Петербурга получат надбавку

ТАСС09:30
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Общество

Туристы получили право вернуть деньги за туры в Китай

Добавим, что турбизнес ждет разъяснений от Роспотребнадзора по поводу его обращения, поскольку озвученные в нем рекомендации противоречат друг другу: принимать меры безопасности при поездках в Китай и воздержаться от посещения этой страны.
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Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
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Пентагон считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.
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Напомним, Анастасия Костенко начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он еще был женат на ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и многие поклонники певицы уже тогда обрушивались на модель с критикой.
RuNews24.ru 07:20
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
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Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Культура

Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому

Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая первой исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнурова и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Город 812 07:24
Общество

Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве.
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Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
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Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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Российская газета 07:30
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
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Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
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Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
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Санитарные врачи Челябинской области начали карантинные мероприятия из-за заболевших ОРВИ и гриппом.
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Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
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Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
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