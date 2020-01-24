Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Политика Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами, и выразил надежду на решение конфликта в Донбассе.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Политика Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".

Политика Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Происшествия Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе Летевший из Лимы (столица Перу) в город Хульяку лайнер экстренно сел в аэропорту Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту.

Кино Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.