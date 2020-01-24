Общество

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Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.
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