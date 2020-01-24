Общество

ИзвестияИзвестияПолицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.
Читать в источнике
Комментировать1174

Подробнее о событии

Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:14

Полицейским и росгвардейцам Петербурга установили надбавку

78.ruвчера в 11:34

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка

Парламентская газетавчера в 09:31

За митинги в двух столицах будут платить дважды. Мишустин ввёл надбавку для полицейских и Росгвардии за работу на акциях протеста

Фонтанка.Рувчера в 10:24

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

РИА Новостивчера в 09:51

Полицейским и гвардейцам Петербурга установили надбавку

Peterburg2.ruвчера в 11:25

Полицейские Москвы и Петербурга получат надбавку

ТАССвчера в 09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на нефтяную сферу Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о нежелании быть последним президентом Белоруссии.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Общество

В Австралии выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
ТАСС вчера в 21:56
Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Pravda.Ru вчера в 02:42
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra первым получит корпус из нержавеющей стали

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Galaxy S20 Ultra установят 108 Мп основную камеру, а теперь источник пишет что в устройстве корпус выполнят из нержавеющей стали.
Astera 23 января в 07:20
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru вчера в 14:17
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк вчера в 06:23
Кино

Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»

Киноафиша России вчера в 05:42
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Alder Lake-S получат исполнение LGA1700

Следующие два поколения настольных процессоров Intel будут называться Comet Lake-S и Roсket Lake-S, и как выяснилось в начале этого месяца, когда-то потом на смену им придут процессоры Alder Lake-S.
3DNews вчера в 16:07
Хоккей

НХЛ. Овечкин вошел в первую пятерку сборной десятилетия

Компанию капитану "столичных" составили вратарь Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз") и Данкан Кит ("Чикаго Блэкхоукс"), нападающие Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхоукс"), сообщает официальный сайт НХЛ.
Вести.Ru вчера в 20:13
Политика

Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

Российская газета вчера в 09:50
Общество

Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность вчера в 13:34
Кино

В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Кино

Создательница «Ведьмака» рассказала, что фанатов ждёт во втором сезоне

Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о том, что зрителей ждёт во втором сезоне.
Life.ru вчера в 19:06
Общество

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс вчера в 03:11
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Хоккей

Тренер «Авангарда»-2010 Николаев избивал детей клюшкой по голове

В сети выложили ролик, на котором предположительно тренер детской команды "Авангарда" — игроки 2010 года рождения – Игорь Николаев жестоко обращался с юными воспитанниками во время тренировок.
РИА СуперОмск вчера в 23:01
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Происшествия

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
РЕН ТВ вчера в 21:54
Теннис

Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля самый популярный в мире мессенджер WhatsApp прекратит поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8, Android 2.3.7, а также более старые версии ОС.
Tomsk.Ru вчера в 21:06
Кино

THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году

Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Афиша Daily 23 января в 03:58
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 14:41
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное