Общество
ИзвестияПолицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.
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Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка
КП - Санкт-Петербургвчера в 12:14
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка
Парламентская газетавчера в 09:31
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