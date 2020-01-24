Общество

ИзвестияИзвестияПолицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.
Читать в источнике
Комментировать984

Подробнее о событии

Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка

КП - Санкт-Петербург12:14

За митинги в двух столицах будут платить дважды. Мишустин ввёл надбавку для полицейских и Росгвардии за работу на акциях протеста

Фонтанка.Ру10:24

Полицейским и гвардейцам Петербурга установили надбавку

Peterburg2.ru11:25

Полицейским и росгвардейцам Петербурга установили надбавку

78.ru11:34

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

РИА Новости09:51

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка

Парламентская газета09:31

Полицейские Москвы и Петербурга получат надбавку

ТАСС09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС 01:52
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Lenta.ru вчера в 01:53
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ 09:50
Футбол

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» по переходу Эриксена

Известный в спортивном мире журналист Николо Скира, опубликовал в своём твиттере информацию о договоренности «Интера» и «Тоттенхэма» по трансферу Кристиана Эриксена.
ГЛАС.RU 04:18
Кино

Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»

Ugpressa.ru вчера в 13:52
Футбол

Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры

Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
ProstoProSport 06:44
Политика

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Известия 15:19
Происшествия

Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции

Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Газета.Ru 15:01
Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
РИА Новости 09:32
Космос

Радиоактивный дождь: как спутник СССР с ядерным реактором упал в Канаде

К счастью, ядерного взрыва не произошло, и энергоустановка разрушилась в атмосфере, но обломками космического аппарата оказалась усеяна территория трех провинций Канады - Нунавут, Альберта и Саскачеван.
Российская газета 05:34
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport 14:21
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
RT на русском 13:23
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
Коммерсантъ 16:00
Происшествия

Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов

Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва.
RT на русском 15:31
Футбол

Слуцкий рассказал о прогрессе Головина

Специалист не понимает, почему болельщики считают «Монако» слабым клубом. Слова Леонида Слуцкого передает издание «Championat.com».
ГЛАС.RU 07:05
Армия и оружие

Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе

Газета.Ru 22 января в 03:33
Происшествия

В Хьюстоне прогремел мощный взрыв

Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.
РИА Новости 07:20
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 14:07
Кино

Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»

Актер Брэд Питт признался, что отказался от главной роли в трилогии тогда еще братьев, а не сестер Вачовски "Матрица".
Газета.Ru 10:07
Политика

В Германии призвали отменить санкции против России

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что санкции в отношении России необходимо отменить.
Национальная служба новостей 02:07
Авто

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»

УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи», в котором кузов выполнили из композитных материалов с тепло- и шумоизоляцией.
Tvoe-avto.com 22 января в 11:16
Политика

Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК 06:58
Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости 04:36
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток вчера в 10:03
Здоровье

Врачи в Подмосковье спасли новорожденного ребенка весом 470 граммов

Врачи отделения детской реанимации Наро-Фоминского перинатального центра спасли недоношенного ребенка весом 470 граммов.
Министерство здравоохранения МО 22 января в 09:05
Здоровье

В Китае вылечили первого больного коронавирусом человека

БИЗНЕС Online 09:57
Общество

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс 03:11
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Piter.tv 04:15
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс вчера в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное