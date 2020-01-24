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ИзвестияПолицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада. Постановление правительство опубликовано на сайте кабмина 24 января.
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Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка
КП - Санкт-Петербург12:14
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка
Парламентская газета09:31
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