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Российская газетаРоссийская газетаПолицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
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с чего всё началось

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, рассказал источник "Интерфакса" в аппарате Госдумы. Текст документа есть в распоряжении агентства.
Интерфакс01:34

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Полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление

Коммерсантъ02:35

Российским полицейским захотели разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Lenta.ru03:30

Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

URA.Ru03:27

Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё

RT на русском04:26

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Эхо Москвы03:34

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Интерфакс01:34

Правительство намерено расширить права полицейских

News.ru01:25
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Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
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REGNUM вчера в 22:28
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Энергетика

Цена на российскую нефть Urals упала до $11,59 за баррель

Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) упала 22 апреля на $5,92 до $11,59 за баррель (CIF Роттердам).
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Политика

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Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа

Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.
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Экономика

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В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
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Политика

Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о поставках гречки

Министерство сельского хозяйства России прокомментировало заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об "отказе" России поставлять гречку.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая

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Концерн Jaguar Land Rover презентовал подзаряжаемые гибридные паркетники с наименованиями Evoque и Discovery Sport, которые после обновления могут восполнять заряд энергии буквально за полчаса.
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Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

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Политика

Украина может получить от ЕС более €1 млрд — Порошенко

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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен сегодня в Севастополе.
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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

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Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

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В Саратовской области принят «второй пакет» мер поддержки бизнеса

Сегодня на заседании Саратовской областной думы приняли законопроекты, входящие во второй пакет поддержки мер малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за "коронавирусных" ограничений.
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