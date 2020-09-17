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Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.В источнике
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ТАСС

МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах

По основному мероприятию "Управление органами внутренних дел РФ и организация деятельности системы МВД России" бюджет на оплату труда работников и денежное довольствие сотрудников в 2021 году уменьшится на 487,1 млн рублей, в 2022 году - на 625,7 млн рублей и увеличится в 2023 году на 2,4 млрд рублей.
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