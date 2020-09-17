МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.

С чего всё началось МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах В следующие два года дополнительно будут выделены 10,6 млн рублей на подготовку и повышение квалификации сотрудников МВД России, связанных с пресечением преступлений в области информационных технологий. ТАСС вчера в 08:30