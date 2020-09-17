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Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

МВД и Росгвардия в течение следующих двух лет получат дополнительные 28 млрд руб. на выплату зарплат сотрудникам и военнослужащим, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021‒2023 гг.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах

В следующие два года дополнительно будут выделены 10,6 млн рублей на подготовку и повышение квалификации сотрудников МВД России, связанных с пресечением преступлений в области информационных технологий.
ТАССвчера в 08:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

На зарплаты Росгвардии и МВД дополнительно потратят почти 30 млрд рублей

Газета.Ru17:11
ИА Красная Весна

Правительство запланировало рост зарплат МВД и Росгвардии

ИА Красная Веснавчера в 11:21
Pravda.Ru

Силовикам добавляют, у педагогов отбирают: проект бюджета РФ

Pravda.Ruвчера в 08:36
Ведомости

Полиции и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты

Ведомостивчера в 10:06
REGNUM

МВД и Росгвардия получат ещё 28 млрд рублей на зарплаты в 2021–2023 годах

REGNUMвчера в 08:52
Lenta.ru

Полиция и Росгвардия получат миллиарды рублей на зарплаты сотрудникам

Lenta.ruвчера в 11:17
ТАСС

МВД и Росгвардии дополнительно выделят 28 млрд рублей на зарплаты в 2021-2023 годах

ТАССвчера в 08:30

Медведев исключил выдачу Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154

Ранее пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что следственная группа ведомства обратилась в суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска, когда в результате авиакатастрофы в 2010 году погибли президент Лех Качиньский и находившиеся на борту его самолета депутаты, а также военное руководство.
Медведев исключил выдачу Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154
РБКвчера в 16:00
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
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