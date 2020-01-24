Общество

RT на русскомRT на русскомПолиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Читать в источнике
Комментировать1230

Подробнее о событии

Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:14

Полицейским и росгвардейцам Петербурга установили надбавку

78.ruвчера в 11:34

Полицейские Москвы и Петербурга получат надбавку

ТАССвчера в 09:30

За митинги в двух столицах будут платить дважды. Мишустин ввёл надбавку для полицейских и Росгвардии за работу на акциях протеста

Фонтанка.Рувчера в 10:24

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

РИА Новостивчера в 09:51

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка

Парламентская газетавчера в 09:31

Полицейским и гвардейцам Петербурга установили надбавку

Peterburg2.ruвчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение Лондона с Евросоюзом по Brexit, на историческом мероприятии, произошедшем в канцелярии британского правительства на Даунинг-стрит 10, присутствовали также делегаты ЕС и сотрудники МИД Британии.
Газета.Ru вчера в 16:07
Теннис

Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одержав волевую победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Энергетика

Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса

Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами.
РИА Новости вчера в 13:35
Хоккей

Бившего детей клюшкой по голове тренера «Авангарда» уволили

Газета.Ru вчера в 14:37
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Хоккей

Кейн выиграл новый конкурс бросков Матча звезд НХЛ

В рамках Матча звезд НХЛ прошел новый конкурс на точность броска. Теперь игроки должны были попадать по мишени броском с трибуны.
Metaratings 01:05
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Футбол

ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
РИА Новости вчера в 13:13
Музыка

На фестивале «Рок над Волгой» в Самаре выступит Земфира

REGNUM вчера в 06:14
Политика

Часы Судного дня показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Последнее время стрелки на часах Судного дня все время переводят вперед, а сейчас до так называемой «ядерной полуночи» осталось лишь сто секунд.
iReactor 23 января в 13:06
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика

Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитаризмом и изменением климата

Джордж Сорос выделит $1 млрд на борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 15:55
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Актуальные Новости вчера в 08:18
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика

Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
РИА Новости вчера в 16:40
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным

Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
REGNUM 23 января в 16:17
Происшествия

В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры

В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).
Известия 23 января в 16:10
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Происшествия

Восемь человек пострадали при пожаре в доме в Новгородской области

Газета.Ru вчера в 23:51
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Кино

Киномарафон фестиваля Arctic open начался в Архангельской области

Киномарафон III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начался в Архангельской области, сообщила в пятницу ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.
ТАСС вчера в 06:08
Авто

Составили список автомобилей, которые россияне не покупают

В рейтинг, составленный экспертами газеты "Известия", попали производители с объемом реализации менее 1 тысячи новых автомобилей по итогам 2019-го.
Новые автомобили 23 января в 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное