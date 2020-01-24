Общество

RT на русскомRT на русскомПолиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка

КП - Санкт-Петербург12:14

Полицейским и росгвардейцам Петербурга установили надбавку

78.ru11:34

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка

Парламентская газета09:31

За митинги в двух столицах будут платить дважды. Мишустин ввёл надбавку для полицейских и Росгвардии за работу на акциях протеста

Фонтанка.Ру10:24

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

РИА Новости09:51

Полицейским и гвардейцам Петербурга установили надбавку

Peterburg2.ru11:25

Полицейские Москвы и Петербурга получат надбавку

ТАСС09:30
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Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 06:56
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В Гидрометцентре пообещали зимний февраль

Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российская газета 00:58
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 12:48
Футбол

РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина президентом РПЛ

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 12:33
Происшествия

Полуголый мужчина пробрался в детский сад в Екатеринбурге

РЕН ТВ 06:00
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Политика

Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Газета.Ru 10:03
Футбол

Василий Березуцкий о своем возвращении в ЦСКА: еще ничего не решено

РИА Новости 11:49
Политика

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:58
Политика

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
РИА Новости 08:00
Спорт

WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о временном лишении статуса соответствия национальной антидопинговой лаборатории в Москве, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Радио Sputnik 22 января в 14:19
Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС 03:08
Фигурное катание

Трусова исполнит три четверных прыжка в произвольной программе

МК-Спорт 11:45
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Общество

Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города

По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Эхо Москвы 09:02
Здоровье

В Челябинской области ввели карантин по ОРВИ и гриппу

Усилены мероприятия по своевременному выявлению и изоляции больных гриппом и ОРВИ, проведение экстренной неспецифической профилактики, усилен режим текущей дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение температурного режима в помещениях и другое.
Pchela.News вчера в 23:22
Происшествия

Шесть человек погибли при стрельбе в Германии

В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Коммерсантъ 08:35
Армия и оружие

При обстрелах боевиками Алеппо погибли 11 человек

Боевики совершили за сутки 48 обстрелов города Алеппо, в результате чего погибли 11 человек, еще 30 получили ранения.
ТАСС 12:37
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Сообщается, что американская компания наладит массовую сборку недорого смартфона с предположительным названием iPhone 9, который также называют в сети преемником iPhone SE, уже в феврале.
Astera 22 января в 04:28
Общество

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

"Исключить из штатного расписания корпорации должность первого заместителя генерального директора - первого заместителя главного конструктора", - говорится в приказе Севастьянова.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия

Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев

Чтобы скрыть преступление, Фет-Оглы избил руками, а также деревянной шваброй и металлическим совком второго пенсионера, которому было 64 года.
Lenta.ru 09:05
Общество

Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти

Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
МИР 24 12:59
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Большинство игроков НХЛ хотели бы выпить с Овечкиным

ProstoProSport 04:26
Шоу-бизнес

Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына

Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына В театре "Содружество актеров Таганки" простились с 51-летним актером Данилой Перовым – единственным сыном звезды картины "Москва слезам не верит", народной артистки России Раисы Рязановой.
Экспресс газета 09:17
Политика

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

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Армия и оружие

Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
RT на русском 12:23
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
РИА Новости 09:32
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Политика

В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка

Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
РЕН ТВ 05:05
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