Общество
RT на русскомПолиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
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Полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка
КП - Санкт-Петербург12:14
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавки за охрану порядка
Парламентская газета09:31
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