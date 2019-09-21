Происшествия

РБКРБКПолиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку

Полиция нашла 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия из Абхазии, ранее пропавшую в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте пресс-службы МВД Абхазии в Facebook.
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