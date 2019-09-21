Происшествия
РБКПолиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку
Полиция нашла 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия из Абхазии, ранее пропавшую в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте пресс-службы МВД Абхазии в Facebook.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру вчера в 09:22
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Общество
Ирина Шейк блистала на показе Versace
Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16:27
Гаджеты
Флагман Oppo Reno Ace засветился на TENAA
Актуальные Новости 02:17
Автоспорт
Хельмут Марко: Квят останется в Toro Rosso
F1news.ru 07:47
Здоровье
Лечение лептоспироза зависит от длительности и тяжести симптомов
Приблизительно у 90% пострадавших присутствуют легкие гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, мышечная боль и головная боль.
Pravda.Ru 11:02
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Наука
В клетках семенников мужчин обнаружили каннабиноидные рецепторы
Европейские исследователи обнаружили в клетках семенников человека рецепторы и ферменты эндоканнабиноидной системы, которые могут участвовать в метаболизме эндоканнабиноидов.
N+1 03:59
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Шоу-бизнес
Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Lenta.ru 19:26
Экономика
Правительство одобрило изменения в финансировании ОМС в регионах
В новом проекте закона указано, что с 2020 года софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС, будет осуществляться из федерального бюджета, а не из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Красная весна 07:31
Политика
Власти США ограничили передвижения главы МИД Ирана в Нью-Йорке
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американские власти ограничили передвижения иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке.
RT на русском 16:29
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Армия и оружие
Калининградский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
Discover24 вчера в 04:55
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста вчера в 07:03
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика
Украина отменила участие в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Автоспорт
Квят стал 16-м в квалификации Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 16-м в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре.
Газета.Ru 10:35
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Политика
Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Религия
Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле»
Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.
Дождь 06:50