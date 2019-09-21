Происшествия
РБКПолиция Абхазии нашла пропавшую в Москве 14-летнюю теннисистку
Полиция нашла 14-летнюю теннисистку Эрику Кварчия из Абхазии, ранее пропавшую в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте пресс-службы МВД Абхазии в Facebook.
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с чего всё началось
Пропавшая 18 сентября в московском аэропорту Внуково абхазская теннисистка 2005 года рождения найдена, она в полном порядке и в настоящий момент находится с родителями, сообщается на официальной странице пресс-службы милиции Абхазии в соцсети Facebook.Life.ruвчера в 15:31
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Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Экономика
Основатель Yota получил контроль над крупнейшей газовой компанией Якутии
Акции вместо долгов "А-Проперти", подконтрольная основателю телекоммуникационного оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), крупнейшего поставщика газа в Якутии.
РБК 20 сентября в 10:48
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие
Российские военные доставили 4 т продовольствия в пригороды Дамаска
Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили около 4,5 т гуманитарной помощи жителям пригородов Дамаска.
РБК 00:05
Футбол
Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
Чемпионат 19 сентября в 04:30
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru вчера в 19:07
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии
Один ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии.
РБК 00:22
Космос
Запуск модуля «Наука» пройдет со штатными топливными баками
Goroday.ru вчера в 02:59
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru 18 сентября в 21:43
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 20 сентября в 03:32
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru 20 сентября в 22:59
Футбол
Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин»
АБН вчера в 14:20
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии
По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.
Военное дело 20 сентября в 06:44
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru 20 сентября в 04:56
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM вчера в 08:55
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru вчера в 13:20
Футбол
«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»
«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс вчера в 15:50
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
РИА Новости вчера в 20:36
Авто
Daimler прекратил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Тарантас Ньюс 20 сентября в 07:03
Армия и оружие
Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.
Журналистская правда 20 сентября в 04:15
Единоборства
Сборная России по боксу выиграла три золота на чемпионате мира
Чемпионат мира по боксу, завершившийся 21 сентября в Екатеринбурге, принес сборной России три золотые и одну бронзовую медали.
РБК вчера в 13:37